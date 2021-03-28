إلا في حالتين.. الصحة تشدد على عدم تحصيل أي رسوم من مرضى كورونا (مستند)

كتب - أحمد جمعة:

شددت وزارة الصحة والسكان، بعدم قيام المستشفيات الحكومية بتحصيل أي رسوم مقابل تقديم الخدمات لمرضى جائحة كورونا المستجد.

كما طالبت الوزارة بعدم الشروع في إصدار بعض قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى جائحة كورونا بالأقسام الداخلية والعناية المركزة بالمستشفيات.

وقالت الوزارة في خطاب إلى المستشفيات والمديريات الصحية، حصل مصراوي على نسخة منه، إن جميع الخدمات المقدمة لمرضى كورونا مجانية، ولا يتم تحصيل أي مقابل مادي فيما عدا قيمة تحاليل الـ PCR للكشف عن فيروس كورونا للمسافرين الراغبين في التأكد من عدم إيجابيتهم، وكذلك الحالات الراغبة في إجراء تحاليل PCR وليس عليهم أعراض إصابة بكورونا.