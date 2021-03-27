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"قومي المرأة" يشيد باختيار أول مصرية عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية أمريكية

10:00 م السبت 27 مارس 2021
"قومي المرأة" يشيد باختيار أول مصرية عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية أمريكية

ماري آلكسندر

كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، إشادته باختيار "ماري آلكسندر" عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إلينوي الأمريكية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها باختيار ألكسندر عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إلينوي الأمريكية، كأول سيدة مصرية تتولى منصب عمدة لمدينة أمريكية، مشيرًا إلى أن اختيارها يأتي كونها نموذج نسائي مشرف متميز وناجح ورائد في مجال العمل السياسي والمجتمعي.

ماري آلكسندر المجلس القومي للمرأة مايا مرسي مدينة بولينجربوك

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