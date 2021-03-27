حدث في 8 ساعات| توجيهات رئاسية بشأن حادث قطاري سوهاج.. وماذا حدث في عقار جسر السويس؟

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أهمها توجيه الرئيس السيسي بصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة في حادث قطاري سوهاج، ورئيس هيئة قناة السويس يكشف مَن يتحمل خسائر السفينة الجانحة بعد انتهاء التحقيق، وماذا حدث في عقار جسر السويس؟ ووزير التعليم يكشف موقف الطالب المتغيب عن الامتحانات الشهرية بعذر قهري.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: