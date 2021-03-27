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حدث في 8 ساعات| توجيهات رئاسية بشأن حادث قطاري سوهاج.. وماذا حدث في عقار جسر السويس؟

08:04 م السبت 27 مارس 2021
حدث في 8 ساعات| توجيهات رئاسية بشأن حادث قطاري سوهاج.. وماذا حدث في عقار جسر السويس؟

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أهمها توجيه الرئيس السيسي بصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة في حادث قطاري سوهاج، ورئيس هيئة قناة السويس يكشف مَن يتحمل خسائر السفينة الجانحة بعد انتهاء التحقيق، وماذا حدث في عقار جسر السويس؟ ووزير التعليم يكشف موقف الطالب المتغيب عن الامتحانات الشهرية بعذر قهري.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حادث قطاري سوهاج عقار جسر السويس وزارة الصحة

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