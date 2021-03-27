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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 26 ألف راكب على متن 223 رحلة

06:43 م السبت 27 مارس 2021
مطار القاهرة: وصول ومغادرة 26 ألف راكب على متن 223 رحلة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل، اليوم السبت، 116 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 14 ألف راكب، وغادر المطار 107 رحلات رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 12 ألف راكب.

وأضافت المصادر أن صالات السفر والوصول بالمطار تستقبل خلال الـ24 ساعة 223 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، تنقل على متنها 26 ألف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم السلطات بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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