توعد السيسي بالجزاء الرادع لكل من تسبب في حادث قطاري سوهاج يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

ركزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، على حادث تصادم قطاري سوهاج ، وتوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في حادث تصادم القطارين بسوهاج.

فتحت عنوان (السيسي : جزاء رادع للمتسببين في تصادم قطاري سوهاج) قالت صحيفة (الأهرام) إن مصر عاشت يوما حزينا، أمس، أثر حادث تصادم مروع بين قطاري ركاب بمركز طهطا بسوهاج أسفر عن مصرع 32 مواطنا وإصابة 108 آخرين.

ونقلت الصحيفة تصريح الرئيس السيسي- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)- قائلا إنه يتابع عن كثب الحادث، مؤكدا أنه "لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث".

وشدد الرئيس على أن كل من تسبب في هذا الحادث الأليم سينال الجزاء الرادع.

ووجه الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاته لحظيا بكل التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.

وكلف الرئيس القوات المسلحة بالمشاركة في نقل المصابين، كما وجه بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية للتحقيق في الحادث، وكشف ملابساته.

وأشارت (الأهرام) إلى زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصابين يرافقه عدد من الوزراء، مضيفة أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي توجه على رأس أعضاء المكتب الفني لموقع الحادث؛ لمعاينته على الطبيعة.

وأضافت أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر صرف مساعدة عاجلة قدرها عشرة آلاف جنيه لأسرة كل متوفى وخمسة آلاف جنيه لكل مصاب.

أما صحيفة (أخبار اليوم) أشارت تحت عنوان (مصر تدين استهداف الحوثيين المنشآت الحيوية بالسعودية) إلى بيان الخارجية، والذي أعربت خلاله جمهورية مصر العربية، الجمعة، عن بالغ إدانتها واستهجانها لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها عَبْر عدد من الطائرات المُفخخة، فضلاً عن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان بمقذوف.

واستنكرت مصر مُجددًا مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها، بالرغم من الجهود السعودية الصادقة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

وأكدت مصر- مجددا- تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ونقلت صحيفة (الجمهورية) بعنوان (الداخلية: تمديد ساعات العمل بالأحوال المدنية تيسيرا على المواطنين) إعلان وزارة الداخلية افتتاح وتمديد ساعات العمل ببعض سجلات الأحوال المدنية؛ وذلك تيسيرًا على جمهور المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه استكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، فقد تقرر افتتاح وتمديد العمل ببعض السجلات اعتبارًا من غد السبت حتى الساعة 9 مساءً؛ وهي سجل مدني الشروق (بمحافظة القاهرة)، وسجل مدني مدينتي (بمحافظة القاهرة)، وسجل مدني إمبابة (بمحافظة الجيزة)، وسجل مدني سيدي سالم (بمحافظة كفرالشيخ)، وسجل مدني إيتاى البارود (بمحافظة البحيرة)، ومقر إدارة الفيوم (بمحافظة الفيوم)، والمقر النموذجي بأبراج الملتقى بالعباسية (بمحافظة القاهرة).

وأشارت إلى أنه تم افتتاح سجل مدني الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم، وسجل مدني الشواشنه بمحافظة الفيوم، وسجل مدني سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، وسجل مدني قمن العروس الغربي بمحافظة بني سويف.

وأكدت الوزارة استمرارها نحو التطوير والتحديث المتواصل؛ لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

واقتصاديا، أشارت صحيفة (الشروق) تحت عنوان (تعاون مصري ــ بوروندي في المجالات الزراعية وتنمية البحيرات) إلى مباحثات وزير الزراعة السيد القصير، مع نظيره البوروندي ديو جيدى رورميا؛ لتفعيل أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الزراعية المختلفة.

وشدد القصير على دعم الدولة المصرية لدولة بوروندي في ظل توجيهات الرئيس السيسي بدعم الأشقاء الأفارقة في جميع المجالات بشكل عام، فضلا عن قوة العلاقات التاريخية بين مصر وبوروندي على الصعيد الإفريقي.

وأكد الوزير استعداد وزارة الزراعة المصرية لتقديم الدعم الفني اللازم لدولة بوروندي في كل المجالات سواء كان في مجال التدريب وبناء القدرات، وأيضا في مجال البحوث الزراعية التطبيقية وتنمية الصحراء والزراعات المطرية وتحليل التربة، إلى جانب استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية والاستزراع السمكي وتنمية البحيرات ونظم الري الحديثة.

وأعرب القصير عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم في مجال القوافل البيطرية والأمصال واللقاحات والتحسين الوراثي، مؤكدا استعداد الدولة المصرية إنشاء مزرعة مشتركة بدولة بوروندي على غرار المزارع التي تم إنشاؤها بالدول الإفريقية لكى تكون وسيلة لنقل الخبرات المصرية في مجال الزراعة.

من جانبه، أشاد وزير البيئة والزراعة البوروندي بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وما تبذله وزارة الزراعة المصرية من جهود، حيث تمتلك مصر التكنولوجيا والقدرات والمقومات التي تمكنها من إحداث طفرة في التعاون الزراعي، مؤكدا عمق العالقات التاريخية التي تربط البلدين.

واتفق الوزيران على تشكيل مجموعتي عمل من الجانبين لمتابعة تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه، وسيتم توجيه دعوة لوفد من الزراعة المصرية لزيارة بلاده؛ للتعرف على جوانب ومجالات الدعم على الطبيعة.

عالميا، وفي (المصري اليوم) قالت الصحيفة- تحت عنوان (اشتعال حرب التصريحات الأوروبية بسبب لقاحات كورونا)- إن وتيرة التصريحات المتبادلة بين فرنسا وروسيا اشتعلت بسبب لقاحات كورونا، إذ وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن تزيد أوروبا خلال الأشهر المقبلة، إنتاج اللقاحات المضادة، وتصبح أكبر جهة منتجة لها، قائلًا إن أوروبا اصطدمت بنوع جديد من الحرب العالمية بسبب اللقاحات.

وعلقت نائب رئيس مجلس الدوما الروسي إيرينا يارفايا، على تصريحات "ماكرون" بأنها تكشف عن مشكلة قديمة تتعلق بـ"العنصرية" فيما يخص اللقاحات، مضيفة "يبدو أن هذا يسبب مرضًا جديدًا للسياسيين"، وأن روسيا من خلال لقاحاتها الـ3، ساهمت بمحاربة الفيروس.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه وضع هدفًا جديدًا لتطعيم مواطني بلاده يريد تحقيقه خلال الـ 100 يوم الأولى لرئاسته، من خلال تقديم 200 مليون جرعة، موضحًا أنه تم دفع 400 مليون دولار مساعدات للأمريكيين المتضررين جراء الوباء، مع إعادة نصف الطلبة للمدارس.

ولفتت صحيفة (المصري اليوم) إلى أن السعودية وضعت ضوابط للحج هذا العام، منها ضرورة حصول حجاج الداخل والخارج على جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، وارتداء الكمامة لجميع الحجاج والعاملين في جميع الأوقات، وإظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية للفيروس، قبل 72 ساعة من الوصول، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول، وأن تتخلل تلك الفترة إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج، وتضمنت الضوابط ضرورة التباعد داخل السكن عند المبيت، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج لمجموعات لا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج.