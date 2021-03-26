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مدبولي: تعليمات من الرئيس السيسي بمحاسبة المتسببين في حادث "قطاري سوهاج"

05:39 م الجمعة 26 مارس 2021
مدبولي: تعليمات من الرئيس السيسي بمحاسبة المتسببين في حادث "قطاري سوهاج"

مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المستشفى التعليمي بسوهاج؛ التابع لوزارة الصحة، للاطمئنان على مصابي حادث تصادم "قطاري سوهاج"، الذي وقع ظهر اليوم الجمعة، ويرافقه كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واطمأن رئيس الوزراء على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدًا لهم أنه سيتم توفير كل أوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وهناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك، مشددًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، متمنيًا الشفاء للمصابين، مؤكدًا أنه وجّه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

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