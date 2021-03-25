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ماجدة الرومي تصل القاهرة لإحياء إحدى الحفلات - صور

09:40 م الخميس 25 مارس 2021
ماجدة الرومي تصل القاهرة لإحياء إحدى الحفلات - صور

ماجدة الرومي

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، المطربة ماجدة الرومي، والتي وصلت البلاد في زيارة تستغرق عدة أيام، وذلك للمشاركة في بعض الفعاليات، خلال الأيام المقبلة، وإحياء إحدى الحفلات.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن المطربة الشهيرة وصلت على طائرة ميدل إيست القادمة من العاصمة بيروت، وقام فريق من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق اسماعيل باستقبالها، وإنهاء إجراءات وصولها باستراحة كبار الزوار بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة.

وأشادت ماجدة الرومي لفريق العلاقات العامة بحسن الاستقبال بالمطار، ومدى حبها للشعب المصري، التي تربطها علاقة خاصة به.

وتجرى الرومى بروفات مكثفة مع أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، ولمتابعة تفاصيل التجهيزات الخاصة بالحفل الذي تنوى أن يخرج بشكل غير مسبوق، ويحمل العديد من المفاجآت للجمهور المصري.

ماجدة الرومي مطار القاهرة الدولي حفل غنائي

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