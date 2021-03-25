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وزير الدفاع يزور المرضى والمصابين بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

04:22 م الخميس 25 مارس 2021
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كتب- أحمد مسعد:

أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على أن أبطال القوات المسلحة يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات وتضحيات أنهم نبت أصيل من الشعب المصري يحملون في أعناقهم أمانة الحفاظ على سلامة الوطن وحرية أراضيه وإعلاء كلمته.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من المرضى والمصابين من أبطال القوات المسلحة للاطمئنان على صحتهم ، والذين يخضعون حالياً للعلاج بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

وأعرب القائد العام عن تمنياته بالشفاء العاجل لهم والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، وأمر بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة حالتهم الصحية.

ومن جانبهم، أعرب المرضى والمصابون عن خالص امتنانهم للقوات المسلحة على الرعاية ومستوى الخدمة الطبية المتميزة التي تُقدم لهم ولأسرهم، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم.​

القوات المسلحة المعادي الفريق أول محمد زكي وزارة الدفاع

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