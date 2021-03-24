وزير الطيران المدني يكرم الأمهات المثاليات.. ويشيد بدور المرأة في خدمة قطاع الطيران

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كتب- محمد عبيد:

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن الأم المصرية ملهمة الكفاح والتضحيات وصانعة الأجيال، وهي من أنجبت حماة الوطن البواسل الأقوياء، وهي من تترك أثرًا واضحًا بإنتاجها وعملها الفعال.

وشدد منار، على أن قطاع الطيران يذخر بالعديد من النماذج المشرفة، اللاتي يمثلن رموزًا مضيئة بما يتركونه من بصمات واضحة في مختلف المجالات بقطاع الطيران.

جاء ذلك خلال حفل "عيد الأم"، والذي نظمته اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران المدني، تحت رعاية وحضور الوزير.

وتم تكريم عدد من الأمهات المثاليات العاملات بديوان عام الوزارة، وسلطة الطيران المدني، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال الحفل، كما شارك الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الوزير خلال الحفل، إن تكريم الأمهات يعد واجبا نحوهم، وذلك لحرص وزارة الطيران على الاهتمام بحقوق المرأة العاملة والسعي الدائم نحو تعزيز وتدعيم دورها الفعال في منظومة الطيران المدني وذلك لدورهن الفعال وإخلاصهن في عملهن.

ومن جانبه وجه أيمن خضر رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران، الشكر لوزير الطيران على رعايته لهذه الاحتفالية، وتكريم الأمهات المثاليات.

وأشاد خضر، بما توليه وزارة الطيران من اهتمام كبير للمرأة العاملة وإيمانها بالدور الهام لهن داخل قطاع الطيران، متابعا: هن حجر الأساس وراء دفع عجلة التنمية والنهوض بمنظومة العمل وطرح الأفكار التي تحقق الصالح العام للأسرة والمجتمع بأكمله.

وسلم الوزير، الأمهات المثاليات المكرمات، شهادات تقدير تعبيرًا عن اهتمام الوزارة بهن ولدورهن التنموي الفعال في قطاع الطيران المدني.

كما تضمنت الاحتفالية عرض فيديو وصور للأمهات المثاليات المكرمات وتم التقاط صورة تذكارية للأمهات المثاليات وأسرهم مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.