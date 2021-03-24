أسامة الأزهري ينعى الشيخ حمدان بن راشد وزير المالية الإماراتي

كتب - محمود مصطفى:

تقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، بخالص العزاء للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والشعب الإماراتي في وفاة الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

ودعا الأزهري، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويتقبله في الصالحين.

وتوفي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية الإماراتي، نائب حاكم دبي، الأربعاء، عن عمر ناهز 76 عامًا وهو شقيق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم إمارة دبي.