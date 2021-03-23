السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال "الأوقاف" بليلة النصف من شعبان.. السبت



كتب- محمود مصطفى:

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) يوم السبت المقبل، عقب صلاة العشاء .

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان.

وأكد وزير الأوقاف في بيان له، الثلاثاء، أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الاحتفال سيتم وفق اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد.



كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمد إيفاد (27) إماما وقارئًا جديدًا خلال شهر رمضان المقبل 1442هــ، و(121) موفدًا ومعارًا في (24) دولة، في ضوء دور مصر الريادي في نشر الفكر الإسلامي الصحيح في مختلف دول العالم، ودور الوزارة الأوقاف في ذلك من خلال أئمتها وموفديها إلى مختلف دول العالم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، إلى أن ذلك يأتي إضافة إلى (2230) من أئمة الوزارة الذين يعملون بمختلف دول العالم كمتعاقدين للعمل بالدعوة أو التدريس، ويسهمون في إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بالدول التي يعملون بها.