الأرز بـ 8 جنيهات والزيت بـ17.. طرح سلع بتخفيضات تصل إلى 35%

كتب- محمد سامي:

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1350 مجمعا استهلاكيا ضخ كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 35 %، إضافة إلى السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت طعام ودواجن ولحوم حمراء طازجة وأيضا مجمدة.

ووفق بيان، تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً حول الأسعار التي تطرح بها المستلزمات الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية، وأكد التقرير أن اسعار البلح تبدأ من 9 جنيهات وصولا إلى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيها.

وأفاد التقرير الوارد من شركات المجمعات، أن قمر الدين يبدأ من 23 جنيها والزبيب المصري من 20 جنيها وصولا إلى 24 جنيها بكل أنواعه، وبالنسبة لشنطة رمضان، قال التقرير إنها حسب حسب طلب المواطن وتبدأ من 50 جنيها وصولا إلى 207 جنيهات بحوالي 13 صنفا من السلع.

كما أكد التقرير الوارد من الشركة إلى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، وأن الأرز يباع بالمجمعات بـ8 جنيهات والزيت بـ 17 جنيها للتر، وأضاف التقرير أن الدواجن تباع بالمجمعات بـ 30 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلي بـ 65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة ب85ـ جنيها.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بمواصلة ضخ السلع الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية إضافة إلى السلع الأساسية من أرز وزيت ومكرونة ولحوم طازجة ومجمدة مع الاحتفاظ بالتخفيضات المخطط لها سابقا، وأشار المصيلحي إلى أن معارض أهلا رمضان ستبدأ في الفترة من 4 إلى 12 إبريل القادم، مؤكدا دخول عدد كبير من السلاسل التجارية في المعارض، إضافة إلى الشوادر التي سوف تنشأ بالتعاون مع الغرف التجارية والمحافظات والتي ستوفر كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات تبدأ من 15 الى 35%.