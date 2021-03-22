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برعاية 3 وزارات.. الاحتفال بأول مركز للصيادين المشاركين في تنظيف مياه النيل

06:22 م الإثنين 22 مارس 2021
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كتب- مينا غالي:

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه، احتفلت مؤسسة verynile، بالتعاون مع مؤسسة drosos وشركتي نستلة واتصالات، بأول مركز للصيادين المشاركين في تنظيف مياه النيل بجزيرة القرصاية بالجيزة، إلى جانب إطلاق أول قارب صديق للبيئة متخصص في تنظيف مياه النيل، برعاية وزارات الري والبيئة، والدولة للإعلام.

وشهد حفل الإطلاق حضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وممثلي وزارتي الري والإعلام، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم المجتمع وممثلي المجتمع المدني.

الاحتفال باليوم العالمي للمياه مؤسسة verynile نهر النيل تنظيف مياه النيل ياسمين فؤاد

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