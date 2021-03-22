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استعدادًا لطرح قانون متوازن.. "الإصلاح والتنمية" يجري حوارًا بشأن "الإيجار القديم"

12:43 م الإثنين 22 مارس 2021
استعدادًا لطرح قانون متوازن.. "الإصلاح والتنمية" يجري حوارًا بشأن "الإيجار القديم"

محمد أنور السادات

كتب- محمد نصار:

عقد المكتب الفني للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، اليوم الإثنين، حلقة نقاشية مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين وبعض الملاك والمستأجرين؛ لمناقشة ملف الإيجار القديم وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر؛ تمهيدًا لطرح قانون متوازن يلبي طموحات الجميع بشكل منصف وعادل ويحافظ على السلام المجتمعي ويراعي البعد الإنساني والاجتماعي للملاك والمستأجرين.

وأشار أسامة بديع، منسق الهيئة البرلمانية، إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات والمناقشات التي يجريها الحزب بصفة منتظمة للتفاعل مع القضايا الملحة التي تهم المواطن المصري، موضحًا أن الحزب تلقى العديد من الشكاوى من المتضررين خلال الفترة الماضية من مختلف محافظات مصر؛ وهو ما يتطلب العمل على طرح حلول وبدائل ينظمها ويرعاها القانون.

جدير بالذكر أن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية سبق وتقدمت إلى مجلس النواب بطلب تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة؛ لمناقشة هذه القضية والقوانين المتعلقة بها، سواء المقدمة من الحكومة أو من بعض من النواب والمتخصصين للخروج بقانون يحقق العدالة المنشودة بين المالك والمستأجر.

محمد أنور السادات حزب الإصلاح والتنمية الإيجار القديم

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