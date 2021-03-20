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نقلة غير مسبوقة.. "نقل النواب": مشروعات النقل أسهمت في ربط المحافظات ببعضها

02:59 م السبت 20 مارس 2021
نقلة غير مسبوقة.. "نقل النواب": مشروعات النقل أسهمت في ربط المحافظات ببعضها

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قالت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن منظومة النقل تشهد طفرة حقيقية.

وأضافت اللجنة: "لو مفيش شبكة نقل كويسة الدنيا هتقف، والسنوات السبع الأخيرة شهدت نقلة غير مسبوقة، وأسهمت مشروعات النقل الأخيرة في ربط المحافظات بعضها ببعض، في إطار تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تعتمد في المقام الأول على تحقيق تنمية وعمران في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية".

وأشارت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال زيارة وفد من أعضائها ميناء الإسكندرية اليوم السبت، في حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى أهمية قطاع النقل النهري في تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، وأن لجنة النقل حريصة على أن تكون جزءًا من وضع عدة حلول للنهوض بالمنظومة، وتحقيق فلسفة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، من خلال تقديم كل الدعم للمنظومة الجديدة.

وأكد أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: "دورنا كنواب أعضاء اللجنة ونواب محافظة الإسكندرية، بحث آليات القضاء على بعض الملاحظات التي تواجه الميناء في عمله؛ لمزيد من المرونة وتشجيع حركة التصدير والاستيراد".

وشدد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب على ضرورة فض الاشتباك بين وزارات الري والتنمية المحلية والنقل حول مشروع قانون النقل النهري، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يوفر حصيلة مليارات الجنيهات للدولة، كما يقلل من حوادث الطرق وتيسير حركة المواطنين.

يشارك في الزيارة كل من، النائب وحيد قرقر، والنائب محمود الضبع وكيل اللجنة، والنائب محمد السيد أمين سر اللجنة، والنائب خالد عبد المولى، والنائب حازم عويان، والنائب محمد الكيال، والنائب نادر الخبيري، والنائب حسام عاشور، والنائب أحمد سعد نويصر، والنائب مصطفى محمود مصطفى.

وكان في استقبال النواب أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عدد من نواب محافظة الإسكندرية؛ وهم: النائب خالد شلبي، والنائب محمود قاسم، والنائب محمد جبريل، والنائب أبو العباس التركي، والنائب سامح السايح، والنائب أحمد مهنا، والنائب رزق راغب، والنائب حسين رجب.

مجلس النواب مشروعات النقل ربط المحافظات التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 كامل الوزير

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