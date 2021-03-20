ضبط راكب بمطار القاهرة أخفى 113 منظارا طبيا داخل "بطاطين"

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كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب 113 منظارا طبيا خاص بالعمليات الجراحية، أخفاها راكب مصري الجنسية داخل حقائبه فور وصوله من السعودية، لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات وتسليمها لإحدى المستشفيات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه.

اشتبه عبدالعال نعمان مدير الادارة في الراكب، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الدمام، وبوضع حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد البحيري مأمور الجمارك، تلاحظ وجود أجسام غربية الأحجام ومتكررة، وتم تكليف عمار صلاح ودينا حسين مأمورا الجمارك تحت أشراف أحمد سيد رئيس القسم، لتفتيش حقائب الراكب وبطاطين كان يحملها معه، وتم ضبط 113 منظارا طبيا خاص بالعمليات الجراحية وتم استعمالها من قبل، وذلك قبل تسليمها إلى إحدى المستشفيات.

أمر عبدالعال نعمان مدير الإدارة مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.