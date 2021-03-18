بعد إلغاء الكفيل.. مراحل وضوابط حصول العامل على التنقل والخروج والعودة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت 4 مراحل لحصول العامل على التنقل الوظيفي والخروج والعودة النهائي.

وأضاف حنفي، في بيان اليوم، أن المراحل جاءت على النحو التالي:

- قيام المنشأة الجديدة بإنشاء العرض الوظيفي لطلب نقل خدمة العامل عبر منصة قوى.

‏- قيام العامل بالاطلاع على العرض الوظيفي القبول أو الرفض.

- يتم إشعار المنشأة الحالية بطلب انتقال العامل.

- بدء احتساب فترة الإشعار.

وأشار حنفي، إلى أن السعودية قد شهدت انطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ أيام والتي تعرف لدى الكثير من أبناء الجاليات بـ "إلغاء نظام الكفيل"، مطالبا العمالة المصرية بضرورة القيام بتوثيق عقود العمل الخاصة بهم.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أنه يمكن للعامل القيام بتسجيل العقد "إلكترونيًّا" من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الحساب الشخصي عبر بوابة "التأمينات أونلاين".

2- القيام بالضغط على رابط "توثيق العقود".

3- البحث عن الموظف المختص من خلال القيام بإدخال بيانات تشمل أرقام كل من "الاشتراك، المشترك، الهوية، الإقامة، الحدود، الجواز، المنشأة"، كما يمكن القيام بالبحث باختيار أيقونة الجنسية (سعودية – غير سعودية – مختلطة) أو كذلك من خلال اختيار حالة العقد (لم يتم الرفع، معلق عند المشترك، مقبول، مقبول آليا، مرفوض، منتهي، ملغي، مشترك غير نشيط).​

وتابع حنفي: وتعد مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية "خطوة جديدة تسمح بقدر كبير من الحرية لأبناء الجالية المصرية بشكل خاص والجاليات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية بشكل عام ،حيث أنه لم يعد صاحب العمل هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، كذلك لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب وجود بعض حقوق على العمل بل على صاحب العمل القيام بتحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، حيث أصبح لا يوجد كفالة بل هناك علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.

وأكد خنفي، على أن عملية الخروج والعودة تتم عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وتستغرق معالجة الطلب 10 أيام من تاريخ إنشائه للتأكد من عدم ورود أي رفض أو اعتراض من قبل الوزارة، ويمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة من منصة "أبشر" خلال 10أيام، وفي حالة قبول الطلب يجب استكمال إجراءات إصدار التأشيرة خلال 5 أيام تجنبا لإنتهاء صلاحية الطلب.

أما بالنسبة لطلب خدمة الخروج النهائي نفس الخطوات المتبعة في إصدار تأشيرة الخروج والعودة مع ملاحظة ان مدة بقاء العامل بالمملكة بعد الحصول على تأشيرة الخروج النهائي خمسة عشر يوماً تحتسب من تاريخ الإصدار وإذا لم يغادر العامل بعد هذه المدة يعد مخالفاً لنظام العمل والإقامة، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها، الإجراء المتبع في حال خروج العامل الوافد بشكل نهائي أثناء سريان عقد العمل سيمنع من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.​