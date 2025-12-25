ترامب: أمريكا تحتاج إلى المزيد من الأشخاص ذوي الذكاء الرفيع



وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده أن الولايات المتحدة تحتاج إلى المزيد من الأشخاص ذوي الذكاء الرفيع.

أضاف ترامب في عزبته بولاية فلوريدا، ردا على اتصالات هاتفية من الأطفال وذويهم حول "رحلة" سانتا كلاوس فوق الكرة الأرضية: "لا بد أنك شخص ذكي جدا نحن بحاجة إلى المزيد من الأشخاص ذوي المستويات العالية من الذكاء في بلدنا".

وفي وقت سابق، أعلن البنتاجون، أن أكثر من 1000 من العسكريين والمدنيين الكنديين والأمريكيين سيشاهدون زلاجة سانتا كلاوس وهي تحلق عشية عيد الميلاد هذا العام.

بدأ مركز عمليات قيادة الدفاع الصاروخي لأمريكا الشمالية "NORAD" عملياته في 24 ديسمبر، إذ قام بإبلاغ الأطفال في لحظة اتصالهم موقع سانتا كلاوس بكل دقة.

يشار إلى أن مشروع "نوراد تتعقب سانتا كلاوس"، انطلق في عام 1955، عندما نشر متجر كبير في كولورادو إعلانا يشجع الأطفال على الاتصال بسانتا كلاوس.

لكن كان رقم الهاتف المدرج في الإعلان غير دقيق، وبدلا من سانتا، كان على مشغل الخط الساخن لقيادة الدفاع الجوي القاري "السلف لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية" الرد على المكالمات.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت قاعدة القوات الجوية في كولورادو، عشية عيد الميلاد، مركز الاهتمام لرحلة سانتا كلاوس في عيد الميلاد.

ولتتبع مسار ساحر عيد رأس السنة "سانتا" بسرعة، تستخدم قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد" 4 أنظمة تتبع: الأقمار الصناعية، والرادار، والطائرات المقاتلة في سماء الولايات المتحدة وكندا، وكاميرات خاصة تُعرف باسم "كاميرات سانتا"، وتتوفر مقاطع فيديو لها على يوتيوب.

وتستخدم أجهزة الرادار الأنف الأحمر اللامع لرودولف، قائد مجموعة غزلان الرنة، كمنارة للاسترشاد، وفقا لروسيا اليوم.