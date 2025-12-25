ترامب: زوجتي ميلانيا شديدة التركيز وقادرة على تجاهل كل ما يدور حولها



وكالات

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزوجته ميلانيا لقدرتها على تجاهل كل ما يدور حولها.

قال الرئيس الأمريكي عشية عيد الميلاد خلال مكالمة هاتفية للرد على أسئلة الأطفال: "إنها بارعة في تجاهل كل شيء، إنها شديدة التركيز، السيدة الأولى شديدة التركيز".

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي أثناء مشاركته في فعاليات عشية عيد الميلاد، في تقليد سنوي يتمثل في الرد على مكالمات الأطفال الذين يتواصلون مع الخط الساخن.

ويقضي ترامب عطلة عيد الميلاد في مقر إقامته بولاية فلوريدا، حيث ظهر برفقة زوجته في قاعة كبيرة تتوسطها شجرة عيد الميلاد وتحتها الهدايا.

وجلست ميلانيا على مقعد في الجهة الأخرى من الشجرة، منشغلة بالرد على مكالمات هاتفية منفصلة، وفقا لروسيا اليوم.