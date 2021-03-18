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وزير الأوقاف: الاحتفال بذكرى رفع العلم على طابا يوم من أيام العزة

02:12 ص الخميس 18 مارس 2021
وزير الأوقاف: الاحتفال بذكرى رفع العلم على طابا يوم من أيام العزة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الاحتفال بذكرى رفع العلم على طابا يوم من أيام العزة والفخار للشعب المصري الذي يعتز بالتاريخ المشرف لقواته المسلحة الباسلة وتضحياتها في سبيل هذا الوطن، وبقدرة الدولة المصرية على الحفاظ على كل ذرة رمل من أرضها حربا وسلما.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريحات له، أن المؤمن الحقيقي يعتز بكل ذرة من تراب وطنه، إذ لا ينكر حق الوطن إلا خائن أو عميل أو عديم الأصل، على نحو ما صرح به بعض قيادات الجماعة الإرهابية من تصريحات مسيئة للوطن يعف اللسان عن ذكرها ، لأنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية.

وأشاد وزير الأوقاف بما تشهده سيناء بصفة خاصة والدولة المصرية بصفة عامة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الأوقاف إنه سيشارك في ذكرى احتفال ذكرى رفع العلم على طابا وفي صحبته بعض قيادات الدعوة بالوزارة وبمحافظة جنوب سيناء وبعض ضيوف مؤتمر حوار الأديان والثقافات الذي عقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مطلع الأسبوع الحالي.

كما ستشمل المشاركة فى ذكرى رفع العلم بطابا مشاركة عشر واعظات من واعظات الأوقاف في قافلة دعوية تجوب على مدار أربعة أيام مدن وقرى ووديان جنوب سيناء ومناطقها البدوية للحديث عن أهمية الولاء والانتماء الوطني.

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف طابا الشعب المصري

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