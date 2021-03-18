أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

"الصحة" تعلن القواعد الطبية للتغذية التكميلية للطفل الرضيع

12:34 ص الخميس 18 مارس 2021
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها عبر فيسبوك عددًا من الإرشادات والقواعد للمحافظة على التغذية التكميلية للطفل الرضيع.

وأوضحت الوزارة، في منشورها، أهم هذه القواعد، وهي أن تبدأ الأم بإدخال الطعام المهروس أو المطحون المخفف بالماء أو المهروس ثم الصلب، وأن تحافظ الأم على التدرج في التنوع في الطعام.​

وزارة الصحة التغذية التكميلية للطفل الرضيع الطفل الرضيع

الخبر التالى:

نقيب المحامين: تقديم 4 بلاغات جديدة للنائب العام السبت المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192840

    عدد المصابين

  • 148424

    عدد المتعافين

  • 11431

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121682964

    عدد المصابين

  • 98089534

    عدد المتعافين

  • 2688434

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:47 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا