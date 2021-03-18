"الصحة" تعلن القواعد الطبية للتغذية التكميلية للطفل الرضيع

بحد أقصى مليون جنيه.. ما هي المشروعات والمناطق التي تتيح شقق ضمن مبادرة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها عبر فيسبوك عددًا من الإرشادات والقواعد للمحافظة على التغذية التكميلية للطفل الرضيع.

وأوضحت الوزارة، في منشورها، أهم هذه القواعد، وهي أن تبدأ الأم بإدخال الطعام المهروس أو المطحون المخفف بالماء أو المهروس ثم الصلب، وأن تحافظ الأم على التدرج في التنوع في الطعام.​