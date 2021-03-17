أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

السيسي يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء اليوناني التعاون الثنائي وقضايا "شرق المتوسط"

06:44 م الأربعاء 17 مارس 2021
السيسي يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء اليوناني التعاون الثنائي وقضايا "شرق المتوسط"

الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان


كتب- محمد نصار:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول متابعة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية في شرق المتوسط خاصة مستجدات الملف الليبي.

وقد أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يساهم في الدفع قدماً بالتعاون المتميز بينهم، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ أكد الرئيس السيسي، على اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، مثمناً في هذا الصدد التقدم المحرز فى إطار تلك الآلية الثلاثية.

وشدد الرئيس، على حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون مع اليونان بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

الرئيس السيسي اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس شرق المتوسط تركيا

الخبر التالى:

الجمعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة 8 ساعات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 192195

    عدد المصابين

  • 148089

    عدد المتعافين

  • 11384

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 121229797

    عدد المصابين

  • 97780247

    عدد المتعافين

  • 2681963

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعرف على الضريبة العقارية المستحقة على وحدتك "غير السكنية"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا