"تنشيط السياحة" تتعاون مع المدونين للترويج للمقاصد السياحية

التقى المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعدد من شباب المدونين والمؤثرين المصريين ممن لديهم عدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، استعدادا لإطلاق حملة "اكتشف مصر"، لتنمية الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وذكر بيان لوزارة السياحة والآثار اليوم الثلاثاء ، أنه تم خلال اللقاء استعراض البرامج السياحية التي أعدتها الهيئة ضمن برامج التوعية السياحية، والتي سيقوم المدونون والمؤثرون بتنفيذها عن طريق زيارة عدد من المقاصد السياحية والأثرية في محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعريف متابعيهم بما تتمتع به هذه المحافظات من مقومات سياحية وأثرية بالإضافة إلى العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمعات المحلية، والتعريف بالصناعات اليدوية والتراثية لها.

وأضاف البيان أن المدونين سيقومون أيضا بنشر الصور والفيديوهات التي تعبر عن استمتاعهم بالطبيعة الخلابة والجو المشمس الذي تتمتع به هذه المحافظات وبزيارة المتاحف والمواقع الأثرية بها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الترويج والتسويق المختلفة والتي يتابعها الملايين مما يساهم في تشجيع متابعيهم على زيارة هذه الأماكن.

من جانبه، قال المهندس أحمد يوسف إن هذه الزيارات ستعمل على تعريف المواطنين بالحضارة المصرية والآثار والتراث التي تزخر بها بلدهم، والمقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالمدونين والمؤثرين المصريين، باعتبارهم شركاء في عملية الترويج السياحي لمصر، وإشراك المجتمع، وخاصة الشباب في بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمقاصد والمنتجات السياحية المختلفة، مما يعمل على تعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن ليكون كل فرد منهم سفيرا للسياحة.

وفي نهاية اللقاء، أعرب المدونون عن شكرهم لحرص واهتمام الهيئة على تنظيم هذه الزيارات التي ستتيح لهم الفرصة للتعرف على تاريخ وحضارة بلدهم وإشراكهم في الترويج السياحي لبلادهم.