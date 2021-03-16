التعليم تحدد موعد غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها، بضرورة التنبيه على المدارس بسرعة إنهاء تسجيل استمارات الطلاب الذين لم يسجلوا استماراتهم الإلكترونية حتى الآن.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة وفي إطار استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

جاء ذلك خلال خطاب عممته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي المديريات التعليمية بشأن كشوف أسماء المدارس التابعة للإدارات التابعة للمديريات، وذلك لاستكمال تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بهؤلاء الطلاب حتى يتسنى للوزارة حصر أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات وتخصصاتهم.​