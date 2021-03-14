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​بها كل فئات المجتمع.. الإسكان توضح مجددًا حقيقة إنشاء سور حول العاصمة الإدارية

10:04 م الأحد 14 مارس 2021
​بها كل فئات المجتمع.. الإسكان توضح مجددًا حقيقة إنشاء سور حول العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

نفى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، مجددًا ما تردد عن إنشاء سور حول العاصمة الإدارية الجديدة، وأن هذا من ضمن سلسة الشائعات التي يتم إطلاقها عن العاصمة الإدارية.

وتابع عباس خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن العاصمة الإدارية مفتوحة أمام الجميع، ويتم تنفيذ كل أنواع الإسكان المختلفة في العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أنه يوجد شقق تابعة لوزارة الإسكان ضمن مبادرة البنك المركزي ستم سداد ثمنها على 20 سنة وبفائدة 8%.

وأوضح نائب وزير الإسكان أن التخطيط لأي مدينة جديدة يستهدف تواجد كل فئات المجتمع، وستكون هناك مدارس حكومية وخاصة بالعاصمة الإدارية، فالعاصمة الإدارية ليست للأثرياء فقط، إنما لكل فئات الشعب.

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العاصمة الإدارية وزير الإسكان وارة الإسكان

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