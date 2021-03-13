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الرئيس السيسي: مستعدون لتقديم خبراتنا لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا

07:22 م السبت 13 مارس 2021
الرئيس السيسي: مستعدون لتقديم خبراتنا لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلًا عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية التي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مساء اليوم مع الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص التهنئة للسيد الدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي والتي تمثل خطوة تاريخية مهمة في طريق تسوية الأزمة الليبية، مؤكدًا الثقة في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

كما شدد الرئيس على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي الشقيق.

من جانبه، تقدم الدبيبة بالشكر والامتنان للرئيس على التهنئة، معربًا عن التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث الذي تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية، ومؤكدًا خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا، وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية، وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدماً بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر.

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