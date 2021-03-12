"الوطنية للصحافة" تنعى عباس الطرابيلي: أمضى حياته مدافعًا عن حرية الرأي
كتب- مينا غالي:
نعت الهيئة الوطنية للصحافة، الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق الذي أمضى حياته مدافعًا عن الصحافة وحرية الرأي والتعبير، حيث وافته المنية اليوم.
وتابعت الهيئة في بيان لها: "ندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."
وتوفى الطرابيلي عن عمر يناهز 85 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا.
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