البحوث الفلكية: زلزال شمال الإسكندرية

كتب يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيفية، اليوم الثلاثاء هزة أرضية فى البحر المتوسط وعلى بعد 159 كم شمال مدينة الإسكندرية.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن الهزة وقعت في تمام الساعة الساعة 1.3 مساء اليوم، وذلك بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض: 32.61شمالا، وخط الطول: 30.19 شرقا.