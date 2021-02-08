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المِنح باب كبير للفساد.. برلماني يطالب بلجنة لبحث أصول وأملاك الدولة

02:10 م الإثنين 08 فبراير 2021
المِنح باب كبير للفساد.. برلماني يطالب بلجنة لبحث أصول وأملاك الدولة

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إن المنح باب كبير للفساد، ولا بد من إقرار كنترول على هذا الموضوع، وهناك جمعيات تحصل على منح، "وكل وزارة بتيجي لها منح، وما حدش شايف حاجة، ولم تستخدم"، مطالبًا بتشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع.

وأضاف وهدان، في تعقيبه على كلمة وزيرة التخطيط أمام البرلمان، اليوم الإثنين: إننا في عصر إنجازات، بل إعجازات؛ من خلال المشروعات التي تقوم بها الدولة، ولكن هناك مشروعات منذ 10 سنوات؛ مثل جامعة بورسعيد، لم يتم النظر إليها أو الانتهاء منها، وهذا يثير الاستغراب.

وأكد النائب أن الافتتاحات لا بد أن تكون واقعية؛ مش شريط ومقص ويبقى كده المشروع انتهى.

وطالب وهدان بتشكيل لجنة لبحث أصول وأملاك الدولة الموجودة؛ وهل هذه الأصول مستغلة (نعمل لها جدول مستغلة)، أم لا؛ فنحن نحتاج إلى شفافية.

سليمان وهدان الفساد مجلس النواب

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