الجولة التفقدية للرئيس السيسي في عزبة الهجانة أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم (الإثنين)، عددًا من الموضوعات، أهمها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق "القاهرة - السويس".

ونقلت صحف (الأهرام والأخبار والجمهورية)عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي قد اطلع خلال الجولة على تلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية، موجهاً بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية، من كافة الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلاً عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

رافق الرئيس السيسي خلال الجولة التفقدية كل من: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

في سياق آخر، أبرزت الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال اجتماع عقده أمس لمتابعة التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء- بتضافر كافة الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بمشروع تطوير الريف المصري العملاق، الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.

كما وجه الرئيس السيسي، بالبدء الفوري في إعادة توزيع وتطوير مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة إدارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري.

ووجه الرئيس أيضا بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعي على الأرض والتغلب على التحديات في هذا الإطار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة "التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصري، بدءاً بالمرحلة الأولى التي تشمل 1500 قرية وتوابعها، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحي ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعي والري والزراعة والصحة والتعليم والإسكان، ونشاط التضامن الاجتماعي، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في هذا الإطار خاصة على مستوى المحليات والمحافظات، فضلاً عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.

كما تم استعراض الموقف الحالي بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقراً على مستوى الريف المصري، سواء من ناحية مهام ومسئولية كل جهة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.

كما أبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصية العلاقات المصرية - الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة، معرباً سيادته عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما أكد الرئيس السيسي على مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

من جانبه؛ ثمن "الحجرف" العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيزها، ومشيداً بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن كافة قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

كما أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالحرص المصري الدائم تجاه تكاتف الصف وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية.

وفي الشأن العربي، اهتمت الصحف بعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب دورة غير عادية اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة مصر لبحث تعزيز التضامن العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيبحث سبل تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وأضاف أن التطورات التي تشهدها المنطقة تستوجب موقفا عربيا جامعا يحقق الحماية للأمن القومى العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.

وذكرت الصحف أن مصر والأردن قد تقدمتا بمبادرة مشتركة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية "حضوريا" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة لتعزيز التضامن العربي والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وفي الشأن المحلي، سلطت الصحف الصادرة اليوم الضوء على تأكيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن هدف الوزارة هو بناء مصر الرقمية عبر التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 - 2020).

وقال طلعت إن التحول الرقمي يتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطنين عبر الخدمات الإلكترونية الحديثة، مشيرا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا لتحقيق ذلك، وأضاف أن استراتيجية الوزارة قائمة على أن تجعل من المواطن المصري الهدف الأسمى لتقديم الخدمات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من البنية التحتية لمصر الرقمية من خلال ربط قاعدة تعاملات المواطن مع الحكومة، وميكنة إجراءات الحكومة، وتابع أنه لدينا اليوم المنصة الإلكترونية ويشترك بها مليون مواطن، تقدم 45 خدمة من بينها المرور وغيرها من الخدمات، وأوضح أن الهدف من عمل الوزارة وفلسفتها هو بناء مجتمع رقمي لتقديم كافة الخدمات والإدارة، والاعتماد على الوسائل الرقمية الحديثة.

وأوضح أن بناء مصر الرقمية يكون من خلال عدد من المحاور أولها التحول الرقمي، وهذا يعني تقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية الحديثة، وبدأنا منذ عام 2016 في بناء البنية المعلوماتية المصرية وهو ربط لكل المعلومات والبيانات من خلال 70 قاعدة بيانات لدى الحكومة المصرية، وتم بناء تلك البنية المعلوماتية ثم بدأنا ميكنة أعمال الحكومة وتم طرح هذا الأمر.