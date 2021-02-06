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15 مطربًا يحييون حفل عيد الحب في الأوبرا

09:37 م السبت 06 فبراير 2021
15 مطربًا يحييون حفل عيد الحب في الأوبرا

دار الأوبرا المصرية

(مصراوي):

يبدأ في الثامنة مساء الخميس 11 فبراير، حتى الاثنين 15 فبراير على المسرح الكبير، احتفال دار الأوبرا المصرية بعيد الحب، مع نخبة من نجوم الغناء والموسيقى المصريين والعرب.

وقال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن أولى سلسلة حفلات عيد الحب تقام فى الثامنة مساء الخميس 11 فبراير بقيادة المايسترو محمد الموجي ومشاركة كل من اللبنانية كارول سماحة، أحمد جمال وعازف البيانو حمادة النجار.

والليلة الثانية تقام مساء الجمعة 12 فبراير يقام حفل بمشاركة المطربة المغربية جنات، المطرب أحمد عفت وعازف الجيتار الأردنى وحيد ممدوح.

أما الحفل الثالث فيقام مساء السبت 13 فبراير وتشدو خلاله مى فاروق بباقة مختارة من أعمال تراث الطرب إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة يليها النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

والليلة الرابعة تقام مساء الأحد 14 فبراير ويحييها أمير الغناء العربى هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى يسبقه فاصلا لكل من النجم أحمد سعد والمطربة آيات فاروق.

وتختتم سلسلة الحفلات مساء الاثنين 15 فبراير حيث يقدم المطرب الكبير على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي كوكبة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصلا للمطربة إيمان عبد الغني وعازف الاكورديون وائل النجار .

دار الأوبرا المصرية عيد الحب

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