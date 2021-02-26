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"السياحة والآثار" تكشف حقيقة فتح فاترينة توت عنخ آمون للتصوير

05:44 م الجمعة 26 فبراير 2021
"السياحة والآثار" تكشف حقيقة فتح فاترينة توت عنخ آمون للتصوير

توت عنخ آمون

(مصراوي):

أثار تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان وزارة السياحة والآثار، إمكانية تصوير الجمهور والتقاط صور له مع قناع الملك توت عنخ آمون، بمبلغ 250 جنيهًا من داخل الفاترينة، و500 جنيه مع فتح الفاترينة، و500 جنيه للأجنبي من داخل الفاترينة، و1000 جنيه مع فتح الفاترينة.

وقوبل الإعلان بهجومٍ حادٍ من الجماهير التي اعتبرت هذا الأمر يمثل خطورة شديدة على أهم أثر في المتحف المصري، كما أنه أمر غير مقبول ولا يليق بالملك الذهبي أن يتم فتح الفاترينة الخاصة به كل يوم لتصوير الجمهور.

وفي هذا السياق أصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانًا توضح فيه ملابسات هذه القضية، جاء نصه كالتالي: "إيماءً إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن السماح بتصوير قناع الملك توت عنخ آمون خارج ڤاترينة العرض الخاصة به، أشارت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير إلى أن هذا إدعاء ليس له أساس من الصحة، مؤكدة أنه لم ولن يتم فتح ڤاترينة قناع الملك توت عنخ آمون منذ أن تم الانتهاء من ترميمه في عام 2015 على يد فريق مصري دولي.

وأكدت أن وزارة السياحة والآثار ترفض تصوير القناع خارج الڤاترينة بالرغم من تلقيها عدد كبير من الطلبات من المصورين المحترفين والقنوات التلفزيونية العالمية لتصوير القناع بفتح الڤاترينة مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، وأنه يتم رفض ذلك حفاظاً على هذا الأثر المهم والفريد.

توت عنخ آمون

توت عنخ آمون مواقع التواصل الاجتماعي وزارة السياحة

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