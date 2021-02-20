حدث ليلاً| انخفاض إصابات كورونا.. والإعلاميين تستدعي تامر أمين للتحقيق

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 399 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136889 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 610 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

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بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا بدوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، إلى تنزانيا، استعدادا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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الإعلاميين تستدعي تامر أمين اليوم السبت للتحقيق معه

وجه نقيب الإعلامين النائب الدكتور طارق سعده لجنة التحقيق بالنقابة بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع تامر أمين مقدم البرامج بتليفزيون النهار، هذا وقد تم إبلاغه بموعد التحقيق اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا.

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إصابة ٢٦ حالة و٣ وفيات بكورونا في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، رصد ٢٦ حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين ٢٧١ حالة إيجابية وتعافي ١٣ حالة جديدة خلال الأسبوع المنقضي ليصل إجمالي حالات التعافي لـ ١٧٠ حالة، كما أعلنت اللجنة عن وفاة ٣ حالات بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير ٢٤ حالة وفاة.

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الدفع بقاطرة ووحدة غطس للبحث عن جثامين ضحايا "لنش" بورسعيد

دفعت وزارة البترول، اليوم الجمعة، بالقاطرة "أحمد فاضل" للمشاركة في أعمال البحث الجارية عن جثامين ضحايا واقعة غرق لنش أحد التوكيلات الملاحية الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص.

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إصابة 5 أشخاص في حادثي سير منفصلين في بني سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادثي سير منفصلين في بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي في مصرف مائي بطريق مركز ناصر شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة راندا إبراهيم قناوي 30 عاما، كدمات وسحجات بالجسم، و منى محفوظ أحمد 65 عاما، كدمات متفرقة بالجسم.

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منها العفو والعدل.. علي جمعة يوضح: هذه الأصول الأربعة الكبيرة لحسن الخلق

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن حسن الخلق له أصول، له مفاتيح، له أسس، والغزالي رضي الله تعالى عنه يقول إن أصوله أربعة: الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدل.

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الإمارات ترفض مزاعم احتجاز ابنة حاكم دبي كرهينة

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إن تغطية إعلامية عن سلامة ابنة حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، لا تعكس الحقيقة بعد أن ظهرت لقطات مصورة، قالت فيها الأميرة لطيفة، 35 عاما، إنها محتجزة كرهينة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

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"نقابة النقل" تطالب بتعليق إضراب عمال مجمع شركة الخطوط التونسية

طالبت نقابة النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عمال مجمع شركة الخطوط التونسية بتعليق الإضراب الذي بدأ منتصف نهار الجمعة احتجاجا على الأزمة المالية المتفاقمة للناقلة الوطنية.

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الشرطة الأمريكية تبدأ تحقيقا في اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد مغني الروك ماريلين مانسون

فتحت شرطة لوس أنجلوس تحقيقا في اتهامات بالاعتداء الجنسي ضد مغني الروك الأمريكي مارلين مانسون(52 عاما).

ووفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الشرطة في لوس أنجلوس نشرته وسائل الإعلام اليوم الجمعة فإن التحقيق يدور حول اتهامات بارتكاب العنف الأسري بين عامي 2009 و2011 عندما كان مانسون يعيش في حي ويست هوليوود.

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حكومة أونتاريو بكندا تمدد إجراءات الإغلاق في تورونتو لأسبوعين إضافيين

أعلنت حكومة مقاطعة أونتاريو الرئيسية في كندا، الجمعة، تمديد عملية الإغلاق وأمر البقاء في المنزل وجميع تدابير الصحة العامة وسلامة مكان العمل الحالية لمدة أسبوعين إضافيين في منطقتي تورنتو وبيل، بجانب منطقة نورث باي-باري ساوند.

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