جيهان السادات: ليس لدي أية حسابات على مواقع التواصل

كتب- حاتم أبو النور:



نفت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن يكون لديها أية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو "تويتر".

وقالت في تصريح خاص لـ"مصراوي": "ليس لدي أي صفحة على فيسبوك أو تويتر أو أي شيء من هذا القبيل".



وأكدت أن ما ينشر على الصفحات التي تحمل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها علاقة به، أو أي من أفراد أسرة الرئيس الراحل، مناشدة الجميع ووسائل الإعلام تحري الدقة.​