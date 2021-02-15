أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

مفتي الجمهورية ينعى الشيخ محمد المنصور إنياس مستشار الرئيس السنغالي

12:04 م الإثنين 15 فبراير 2021
مفتي الجمهورية ينعى الشيخ محمد المنصور إنياس مستشار الرئيس السنغالي

فضيلة الدكتور شوقي علام

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الشيخ محمد المنصور إنياس -مستشار الرئيس السنغالي، والعضو المؤسس بالأمانة العامة- الذي وافته المنية اليوم.

وقال المفتي في بيان له، الاثنين، إن الفقيد عليه رحمة الله كان له الكثير من المجهودات الكبيرة في نشر صحيح الدين الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف؛ سيرًا على درب أجداده، حيث تربى في بيت علم أكمل مسيرته العلمية والخيرية.

شوقي علام مفتي الجمهورية الشيخ محمد المنصور إنياس السنغال

الخبر التالى:

بقيمة 135 مليون جنيه.. نقابة المعلمين تعلن صرف دفعة معاشات يناير

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173813

    عدد المصابين

  • 134960

    عدد المتعافين

  • 9994

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:منخفض جوي قبرصي.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح مثيرة على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا