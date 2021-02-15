مفتي الجمهورية ينعى الشيخ محمد المنصور إنياس مستشار الرئيس السنغالي
كتب - محمود مصطفى:
نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الشيخ محمد المنصور إنياس -مستشار الرئيس السنغالي، والعضو المؤسس بالأمانة العامة- الذي وافته المنية اليوم.
وقال المفتي في بيان له، الاثنين، إن الفقيد عليه رحمة الله كان له الكثير من المجهودات الكبيرة في نشر صحيح الدين الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف؛ سيرًا على درب أجداده، حيث تربى في بيت علم أكمل مسيرته العلمية والخيرية.
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