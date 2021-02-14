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البرلمان يرفض تعديل وزير شؤون المجالس النيابية على مادة بلائحة "الشيوخ"

03:29 م الأحد 14 فبراير 2021
البرلمان يرفض تعديل وزير شؤون المجالس النيابية على مادة بلائحة "الشيوخ"

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

رفض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مقترح الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتعديل المادة (76) من مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بأن يتم النص في صدر المادة الخاصة بحضور الحكومة أمام اللجان النوعية، عبارة "مع عدم الإخلال بالمادة الدستورية 253".

كان المستشار علاء الدين فؤاد أكد أن طلبه التعديل يأتي حتى لا يفهم من النص أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس الشيوخ، وأيده في ذلك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلا أن النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، رفض التعديل، مؤكدًا خلو المادة بالفعل من أية مسؤولية للحكومة أمام مجلس الشيوخ، غير أنه النص على عدم الإخلال بمادة دستورية غير وارد؛ لأنه من الطبيعي أن القانون لا يخالف الدستور.

وعاد المستشار علاء الدين فؤاد ليؤكد أن النص على الحضور الوجوبي داخل المادة للحكومة قد يثير فكرة مسؤولية الحكومة أمام المجلس، إلا أن النائب أشرف رشاد أكد أن الحضور الوجوبي لا يعني المسألة أو استخدام أداة رقابية.

المستشار حنفي جبالي مجلس النواب

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