مطالب بإعلان ضوابط العمرة ومضاعفة أعداد المعتمرين

كتب- يوسف عفيفي:

ناشد عدد من أصحاب الشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل وإصدار توجيهاته بفتح أعداد العمرة لعام 1443 هجرية.

يأتي ذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية، فتح الطيران المباشر بين مصر والمملكة، وفتح باب العمرة أمام المصريين لموسم 1443 هجرية، وذلك اعتبارا من 1 ديسمبر 2021.

مشتاقون لزيارة البيت الحرام:

وناشدت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية سابقًا، وعضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوجيه بفتح الأعداد لعمرة هذا العام، فجموع المصريين مشتاقون لزيارة بيت الله الحرام بعد أن حرمتنا كورونا لمدة سنتين من الزيارة والعمرة.

وأوضحت إيمان لمصروي، أن شركات السياحة عانت كثيرا خلال هذه المدة، مع التزامها بالحفاظ على العمالة رغم قسوة الظروف، موضحة أن فتح الأعداد سينتج عنه القضاء على تداول التأشيرات والالتفاف حول الضوابط.

وتابعت: "مقولة أن العمرة تتسبب في خروج العملة الصعبة غير دقيقة، لأن العمرة توجه دخل كبير جدا لشركات الطيران والنقل الداخلي، وتفتح الباب لتوظيف مزيد من العاملين بشركات السياحة وتحافظ على كيانات الشركات السياحية، وعلى مر السنين اكتسبت من الخبرات المتراكمة ما لا نراه من شركات البلاد الأخرى، وكذلك عمل رواج تجاري بالمصانع والمحلات التجارية لشراء مستلزمات المعتمرين، والسبب الأهم إسعاد المواطنين المحبين للأماكن المقدسة والتخفيف النفسي عنهم في ظل المعاناة من الضغوطات التي مررنا بها خلال السنين الماضية".

وأكملت إيمان: "أكرر الرجاء بفتح باب العمرة وفتح الأعداد، فليس من المعقول أن نسمح لسفر أي أعداد لأي مكان في الكرة الأرضية ما عدا بيت الله الحرام، وكل أملي أن ينظر الرئيس الإنسان لطلب الملايين من المصريين ويحقق لنا الأمنية الأغلب على الإطلاق ألا وهي أداء العمرة وزيارة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام".

طلب متزايد:

ناشد عاطف بكر عجلان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بسرعة إصدار ضوابط العمرة وإتاحتها أمام أكبر قدر ممكن من المواطنين هذا العام، بعد فترة توقف جعلت الطلب متزايد من المصريين على تأدية مناسك العمرة.

وأوضح عجلان، أن هناك ترتيبات كثيرة تحتاجها شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة وكذلك المعتمرين المصريين قبل السفر منها ضوابط الحصول على لقاح كورونا ونوعيته وكذلك أعداد البرامج السياحية للمعتمرين وحجوزات الطيران والإقامة في السعودية والتنسيق مع الوكلاء السعوديين وهذا يحتاج الى وقت كافي لترتيبه ومع الإسراع بإصدار الضوابط سيكون هناك وقت لترتيب الموسم وتحقيق أعلى نسبة نجاح واستقرار به.

وأكد عجلان، أن الحج والعمرة لدى جموع الشعب المصري ليسوا فقط شعائر دينية بل هي بحق رحلة روحية يتخلص فيها مؤدي المناسك من الضغوط الحياتية وظروف الحياة ويتقرب بها إلى الله.

وأشار إلى أن رفع حظر الطيران من الجانب السعودي على مصر وفتح باب العمرة لهم وتفعيل مصر علي سيستم العمرة السعودي، جاء نتيجة جهود الدولة المصرية والسيطرة على جائحة كورونا خلال الفترة الماضية وحملة التطعيم القوية خلال الـ٦ أشهر الماضية.

وأضاف عجلان، أن ما يتبقى فقط حاليا هو اعتماد ضوابط العمرة من جانب وزارة السياحة المصرية والتي يناديها جموع الشعب المصري بسرعة إصدارها وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأكد عجلان، أنه في الماضي كان عدد المعتمرين المصريين في العام هم 500 ألف معتمر منهم 100 ألف معتمر خلال شهر رمضان، مقترحا زيادة عدد المعتمرين عن الفترات الماضية نتيجة لتوقف الموسم لمدة عامين مما زاد من حالة الطلب والشغف لدى جموع المصريين على تأدية مناسك العمرة.

سرعة إصدار الضوابط:

وناشد الخبير السياحي مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة السابق، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بسرعة إصدار ضوابط العمرة.

وأوضح صادق، أن ذلك يأتي وفقًا للقانون الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو قانون رقم 72 لسنة 2021، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، لافتًا إلى أن شركات السياحة في انتظار إصدار الضوابط حتى تتمكن من تنفيذ العمرة للمصريين وفقاً للمعايير الجديدة وحتى تكون العملية منظمة.

وتابع صادق: "نص القانون على أن تعد البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة؛ بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين؛ ما يسهم في القضاء على ظاهرة السمسرة وعلى الشركات غير المرخصة التي تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، كما تسهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة".

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الخميس 25 نوفمبر 2021، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، مع فتح باب العمرة، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر - إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).