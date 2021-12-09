تعيين إيهاب أبوزيد رئيسًا لقنوات شبكة تليفزيون النهار

كتب- مينا غالى:

أعلنت إدارة شبكة قنوات النهار، تعيين المخرج إيهاب أبو زيد رئيسا للشبكة.

وشغل "أبو زيد" عدة مناصب منهم بينها رئيسا لقناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التلفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا فى مصر والوطن العربى عبر تاريخه المهني.

وقال علاء الكحكى رئيس مجلس إدارة الشبكة: "نحن سعداء جدا بانضمام المخرج إيهاب أبو زيد إلى المجموعة كرئيس تنفيذى للشبكة لما له من خبرات فى مجال إدارة القنوات الفضائية بالإضافة إلى سمعته الحسنة والتزامه بمتطلبات وظيفته خلال جميع المحطات التى مر بها ونتمنى له التوفيق والنجاح فى قيادة شبكة قنوات النهار والمحافظة على تصدرها للقنوات الفضائية من حيث نسب المشاهدة منذ افتتاحها منذ عشرة سنوات".

وقال إيهاب أبو زيد إنه فخور بالانضمام لشبكة عريقة مثل النهار وسيبذل قصارى جهده مع فريق العمل بالقنوات من أجل رفعة وتطوير الشبكة لتواكب المتغيرات العالمية فى عالم البث التليفزيوني وتقديم محتوى يليق بالمشاهد المصري والعربي.