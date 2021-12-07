يعمل بالذكاء الاصطناعي.. تعرف على مواصفات تطبيق "هدهد"

​كتب- أحمد مسعد:

‏أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاطلاق التجريبي لخدمات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الألكترونية.

وشهد المؤتمر الإعلان عن الإطلاق التجريبي لمشروع المساعد الذكي للفلاح "هدهد"، وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى إرشادى رقمي حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

وقال الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي، إن البرنامج الذي تم إطلاقه أمس جاء بناءًا على خطة الدولة المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي حول أي استفسارات يحتاج إليها المزارع إذا كانت المشكلة أو الاستفسار مسجل على البرنامج "سؤال متكرر"، وفي حالة ظهور مشكلة جديدة يكون الرد خلال يومين أو ثلاثة.

وأضاف "طوبال"، لمصراوي، أن التطبيق يقدم الحالة الجوية المتوقعة لكل يوم، والإرشادات الصحيحة في حالة التقلبات الجوية ، مثال" طريقة الزراعة، وموعد الحصاد الصحيح، ونوعية المبيدات الموصى بها، لافتاً إلى أن التطبيق يعد البديل الجيد للمرشد الزراعي.

ولفت مستشار الوزير، إلى أن البرنامج يعمل عليه أكثر من 50 شخص سواء من وزارة الزراعة كا فريقين "فريق التطبيق" وفريق الخبراء المتخصصين المسؤولين عن الأمور المعقدة.

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمشرف على مشروع التحول الرقمي، أن التطبيق يحتاج إلى أن يسجل كل مزارع أو منتج على التطبيق بشكل مجاني، مضيفًا أن التطبيق سهل الاستخدام ويعمل على كافة أنواع الهواتف أندرويد و "أي أو أس".

وأضاف "القرش"، لمصراوي، أن هذا التطبيق يهدف إلى خلق حوار قائم على الذكاء الاصطناعي يطلب من خلاله الفلاح المساعدة، لافتًا إلى أن عمليات التحول الرقمي في قطاع الزراعة تتم على قدمًا وساق، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أكثر من 8 آلاف مستخدم على منظومة كارت الفلاح.



