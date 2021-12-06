رسميًا.. تفعيل مصر على السيستم السعودي الخاص بالعمرة

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كتب- يوسف عفيفي:

أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة السعودية، منذ قليل، تفعيل مصر وإندونيسيا وباكستان والهند على سيستم المملكة الخاص بالعمرة.

وجاء نص الرسالة المرسلة للشركات: "عملائنا الكرام تم تفعيل مصر وإندونيسيا وباكستان والهند، وبإمكانكم إرسال الخطط التشغيلية وتفعيل العقود للدول المشار إليها أعلاه.. موسم موفق إن شاء لله".

وبعد تفعيل مصر على السيستم السعودي، يمكن للشركات إرسال الخطة وتفعيل العقود، وذلك بعد اعتماد ضوابط العمرة من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار.

وتنتظر شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، خلال الأيام المقبلة، الضوابط الخاصة بتنظيم موسم العمرة من أجل البدء في إعلان الأسعار وحجز البرامج للراغبين في أداء المناسك، وانطلاق الرحلات.