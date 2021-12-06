ننشر تطور أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة – صور

​كتب– أسامة علي:

نشرت وزارة النقل، صورًا لآخر أعمال تطوير ميناء العين السخنة تزامنًا مع البدء فى إنشاء القطار السريع العين السخنة - العلمين الجديدة.

وقالت صفحة الوزارة، إنه يستمر العمل على مدار الساعة لتنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة

وتبلغ تكلفة المشروع، 20 مليار جنيه خلال عامين تزامنًا مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة /الإسكندرية / العلمين الجديدة) طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بحيث يكون المشروع متكاملًا خاصة وأن منظومة القطار الكهربائي السريع تشمل نقل البضائع من ميناء السخنة إلى جانب نقل الركاب إلى أنحاء الجمهورية، وفقًا لمسار القطار.