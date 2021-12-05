"الكهرباء": إطلاق برنامج تدريبي لمندوبي الضبط القضائي بشركات التوزيع

كتب- محمد صلاح:

تعتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر إطلاق برنامج تدريبي لإعداد وتدريب وتوعية حاملي الضبطية القضائية بكافة القواعد والشروط اللازمة لتحرير محضر الضبطية القضائية، في إطار تطبيق برنامج الحوكمة والشفافية في التعامل مع جموع المواطنين.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه من المقرر أن تنطلق خلال الفترة المقبلة الدورة التدريبية لحاملي الضبطية القضائية داخل معهد إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، البالغ عددهم 500 موظف من مختلف شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، حيث سيشارك في إعطاء المحاضرات عدد من القانونيين والمحاسبين والعاملين بالشئون الإدارية والموارد البشرية ممن لديهم خبرات، بهدف إعداد كوادر وكفاءات تعمل على إنجاح منظومة الضبطية القضائية من خلال التنسيق مع اللجنة العليا لاعمال الضبط القضائي التى تم تشكيلها بقرار من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، تقتصر الدورة مندوبي وحاملي الضبطية القضائية بمختلف الشركات ومديري عموم الإدارة العامة الضبطية القضائية والإدارات المساعدة التي تم استحداثها بكافة شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.