"ديوان" تفوز بنشر أعمال نجيب محفوظ حصريًا لـ15 عامًا

(مصراوي):

أعلنت دار ديوان للنشر، حصولها على الحقوق الحصرية لنشر الأعمال الكاملة للأديب العالمي نجيب محفوظ، لمدة 15 عامًا تبدأ مايو المقبل.

ووفق بيان صحفي، تعتزم "ديوان" إعادة إحياء تراث نجيب محفوظ وتقديم أعماله المنقحة والمراجعة بأحدث تقنيات النشر الورقي والرقمي والصوتي، والعمل على تمديد أثره الفكري وحفظ إرثه الأدبي الفريد.

وذلك بعدما وقعت ابنة نجيب محفوظ عقدا نهائيا لنشر أعمال والدها بدء من أبريل المقبل بعد انتهاء عقد دار الشروق الناشر الحالي لنجيب محفوظ.