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بالصور.. ضبط أعمال تحويل وحدات سكنية لأنشطة تجارية في العمرانية

07:29 م السبت 04 ديسمبر 2021
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كتب– أسامة علي:

ضبط حي العمرانية أعمال تحويل شقة سكنية لمحل تجاري في العقار 8 شارع اللبودي من شارع ترعة الزمر عمرانية شرقية.

وأسفرت الضبطية عن إيقاف الأعمال وإزالتها ومصادرة الأبواب والمعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، تحت إشراف السيد محمد نورالدين رئيس حي العمرانية.

كما نفذ حي العمرانية، حملة على شوارع استديو الأهرام والمعهد وأحمد لطفي السيد وكفر طهرمس من شارع الهرم، وتم رفع الإشغالات والتعديات من المحلات والمقاهي والكافيهات المخالفين والباعة الجائلين.

تغيير النشاط الوحدات السكنية النشاط التجاري العمرانية

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