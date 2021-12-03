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كأس الأمم الإفريقية يصل القاهرة ضمن جولته قبل انطلاق البطولة يناير المقبل

09:32 ص الجمعة 03 ديسمبر 2021
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كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الجمعة، النسخة الأصلية لكأس بطولة الأمم الإفريقية، وذلك ضمن جولته بالدول الإفريقية للترويج للدورة 33 من البطولة "إفريقيا 2022"، قبل انطلاقها المزمع إقامتها في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير العام المقبل .

قالت مصادر مطلعة بالمطار، قام فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة، بسرعة إنهاء إجراءات وصول النسخة الأصلية لكأس بطولة أمم إفريقيا.

من جانبها تنظم الشركة الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، احتفالية كبرى لاستقبال الكأس بمشاركة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتبدأ الاحتفالية بجولة في شوارع القاهرة على حافلة مكشوفة بدءاً من حي المعادي وصولاً إلى نادي "النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقام مؤتمر واحتفالية كبيرة للإعلان عن الزيارة التي تعكس دور مصر في القارة الإفريقية، وما تلعبه الرياضة وكرة القدم من دور كبير ومؤثر في التواصل ودعم العلاقات بين شعوب القارة الإفريقية.

مطار القاهرة كأس الأمم الافريقية بطولة الأمم الافريقية

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