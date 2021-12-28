السيسي: لن نسمح بالبناء لحين وضع آليات منضبطة للتراخيص

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تقوم بوضع آليات منضبة في قطاع الإسكان، حيث كانت الوزارة تطرح أراض قبل 3 سنوات، الا أنها بعد ذلك امتنعت على الأقل في المدن الكبرى مثل القاهرة "لأن آليات العمل الموجودة لدينا لا تتيح لهم إنجاز الأعمال".

وشدد على أن الدولة كلها اتخذت قرارا بإعادة بناء البلاد في غضون 10 سنوات، ولن يسمح لأي شخص بالبناء طوال هذه الفترة، من أجل إعادة ضبط آليات العمل والتراخيص.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي مدينة أسوان الجديدة، وعدد من المشروعات السكنية ضمن فعاليات "أسبوع الصعيد" اليوم الثلاثاء.

واعتبر الرئيس السيسي أن الوضع في السابق، لم يكن به أية آليات عمل منضبطة، وهو ليس أمرا معيبا أو تقصيرا من وزير الإسكان أو المحافظ أو المحليات، وإنما هو توصيف خاطئ وثقافة امتدت فترة كبيرة، لتخرج بعض الأمور عن سيطرة الحكومة، منبها إلى بعض الممارسات التي يصعب التغلب عليها بالوسائل التقليدية والنظم الموجود في السابق، ودلل الرئيس حديثه ببعض النماذج التي بدت عليها الأبنية المخالفة، والتي لم يقم مالكوها بأعمال "تشطيبها" أو إنهاء واجهاتها.