​الطقس غدا الثلاثاء.. سحب عالية تصحبها أمطار.. وظاهرة جوية مسيطرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يكون الطقس مائل للبرودة نهارًا على شمال الجمهورية، لطيف على باقي الأنحاء، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا على اغلب المناطق.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء

تتشكل السحب على مناطق شمال الجمهورية، يصحبها هطول أمطار متفرقة على مناطق من الساحل الشمالي مرورًا بشمال الدلتا وامتدادًا لشمال منطقة القناة، تغزر ويصحبها الرعد أحيانًا، قد تمتد لأجزاء من وسط الدلتا.

كما تعبر السحب المتوسطة والعالية جنوب وشرق الجمهورية، يصحبها هطول للأمطار على مناطق جنوب محافظة البحر الأحمر، تشمل في وقت مبكر من اليوم أجزاء من جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء: رياح معتدلة إجمالًا مع اعتدال في حالة البحرين

وتكون الرياح معتدلة إجمالًا مع اعتدال في حالة البحرين، يتصاعد نشاطها بتقدم ساعات الليل على أقصى شمال غرب الجمهورية وشمال البحر الأحمرن، كما تتشكل الشبورة صباحًا على بعض المناطق من شمال الجمهورية كظاهرة جويرة مسيطرة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء:

القاهرة 19/10

الاسكندرية 19/10

مرسى مطروح 19/11

دمياط 18/10

بورسعيد 18/12

العريش 19/11

المنصورة 19/8

كفر الشيخ 19/8

دمنهور 19/9

طنطا 19/8

شبين الكوم 19/9

الزقازيق 20/9

العاشر من رمضان 20/9

الاسماعيلية 20/9

السويس 20/10

الفيوم 20/10

بني سويف 20/9

المنيا 20/7

أسيوط 20/7

سوهاج 21/7

قنا 22/7

الاقصر 22/8

أسوان 22/9

شرم الشيخ 24/15

الغردقة 24/13

حلايب 24/19

الخارجة 22/6

سيوة 20/9

نخل 17/3

سانت كاترين 14/0