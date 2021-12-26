طلب إحاطة لوزير النقل بسبب عدم استكمال محور شرق الدلتا



كتب- نشأت علي:

تقدم النائب عبدالباقي تركيا، عضو مجلس النواب عن مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة للفريق كامل الوزير، وزير النقل بشأن عدم الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة من الطريق الإقليمي محور شرق الدلتا.

وقال تركيا في طلب الإحاطة إنه في حال عدم استكمال الطريق الرابط بين "السنبلاوين - الزقازيق" الواقع على محور شرق الدلتا الذي يربط بين الطريق الجديد والطريق الإقليمي لن يكون له أي جدوى، لاسيما أن الطريق الجديد بدون المحور يجعل المسافر إلى القاهرة يمر بداخل مدينة الزقازيق مما يخلق ازدحام داخل المدينة.

وأضاف أنه في حال استكمال المحور، فسيكون المسافر القادم من مدينة المنصورة ومدينة السنبلاوين ومدينة ديرب نجم والمسافر إلى القاهرة يأخذ الطريق من خارج مدينة الزقازيق، ما يجعل هناك إنسيابية كبيرة في المرور ويجعل هناك تفاديًا للازدحام وتقليلًا للمخاطر.

وطالب تركيا وزير النقل بالموافقة على استكمال شرق الدلتا للصالح العام، حيث صدر قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية الأرض وبالفعل تم العمل على أجزاء منه، ولكن تم ونقل كل الخدمات منه.

ومن ناحية أخرى كشف النائب عبدالباقي تركيا، عن توصية لجنة الزارعة بمجلس النواب، وزارة الري بضرورة تجديد مبنى هندسة الري والموارد المائية بمركز ديرب نجم، خاصة أن المركز متهالك وآيل للسقوط، فضلًا عن عدم قدرة المبنى على استيعاب عدد العاملين.