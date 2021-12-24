الأفضل في التدفئة والأقل استهلاكا للكهرباء.. 3 دفايات يفضل استخدامها خلال فصل الشتاء

كتب – محمد صلاح:

يلجأ المواطنون مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو والطقس، التي تشهدها بعض المناطق على مستوى الجمهورية، إلى الاعتماد على



تتعرض البلاد خلال فصل الشتاء إلى موجة من البرودة في الطقس وانخفاض بدرجات الحرارة، مما يدفع المواطنين إلى البحث عن وسائل تدفئة لمواجهة البرد القارص خلال هذه الأيام.

ويعتمد المواطنين، في هذه الحالة على الدفايات الكهربائية بمختلف أنواعها، والتي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء إلا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أوصى باستخدام بعض الأنواع التي تسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الفاتورة.



ويستعرض "مصراوي" أنواع الدفايات الكهربائية، من حيث الأفضل والأقل استهلاكًا للكهرباء؛ حيث تنقسم إلى ثلاثة أنواع: (الدفايات المشعة- دفايات الزيت- دفايات السيراميك).

النوع الأول: الدفايات المشعة

يطلق على تلك الدفايات، دفايات البقعة المعينة؛ بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين أو مكان معين، لذا هي لا تعتبر اختياراً مثاليًّا إن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة.

مميزات الدفايات المشعة:

１- كفاءتها عالية



２- استهلاك الكهرباء يكون أقل



３- تستخدم طاقة أقل



عيوب الدفايات المشعة:

١- لا ينصح باستخدامها في غرف النوم أو أثناء النوم؛ لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدي إلى الاختناق.



الأماكن التي يمكن استخدام الدفايات المشعة فيها:

* مناسبة لتسخين جزء أو مكان معين

النوع الثاني: دفايات الزيت

تعمل على تدفئة المكان بواسطة الإشعاع الدافئ الذي يخرج منها، نتيجة تسخين الزيت الموجود داخلها، وتعمل على تدفئة المكان بأكمله.



عيوب الدفايات الزيتية:

تستغرق وقتًا لتدفئة المكان



مزايا الدفايات الزيتية:



1- هادئة ليس لها صوت.



2- آمنة واقتصادية.



3- تجعل المكان دافئًا لفترة طويلة.



4- تحتفظ بالسخونة دون استخدام الكهرباء.



5- ليس بها مروحة لتوزيع الحرارة؛ لذا لا ينتج عنها أي إزعاج.



الأماكن التي يمكن استخدام الدفايات الزيتية فيها:



يمكن استخدامها في الغرف والأماكن الصغيرة.

النوع الثالث: دفايات السيراميك

تعتبر دفايات السيراميك الأكثر شيوعاَ والأكثر مبيعاَ ولها أشكال وأحجام متنوعة ومختلفة.



طريقة عمل الدفايات السيراميك:

هي عبارة عن ألواح سيراميك وألومنيوم حينما تمر الكهرباء من خلالها، تقوم ألواح الألومنيوم بامتصاص السخونة وبداخلها مروحة، تقوم بدفع الهواء الساخن إلى الخارج وبالتالي تقوم بتدفئة المكان بأكمله.



مميزات الدفايات السيراميك:



１- تقوم بتدفئة المكان بسرعة



２- يسهل نقلها من مكان لآخر



عيوب الدفايات السيراميك:



１- تستهلك كهرباء عالية.



２- الدفاية بداخلها مروحة لذا في كثير من الأحيان يكون صوتها مزعجاً.



３- لا تحافظ على درجة الحرارة وقتاً طويلًا.



الأماكن التي يتم استخدام الدفايات السيراميك فيها:



الغرف الصغيرة والصالة والمكاتب.