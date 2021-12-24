ضبط أجهزة طبية مستعملة وأدوية لعلاج السرطان مع راكبين بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب أجهزة طبية مستعملة محظور دخولها البلاد، وأدوية علاج السرطان مع راكبين أحدهما مصري والثانية عربية الجنسية، فور وصولهما من فرنسا والأردن، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، استوقف محمد محمود مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك ومحمد عبدالمنعم رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود أجهزة، قام أحمد عافية مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول، بتكليف محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود ١٢ جزء من أجهزة طبية مستعملة محظور دخولها البلاد.

وجاءت المحاولة الثانية أثناء أنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمان، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، تلاحظ للمأمور تعدد أختام دخول الراكبة للبلاد في أوقات متقاربة، قام محمود عبدالمطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، مما أسفر عن ضبط ٣٧ شريط وأمبول غالي الثمن خاص بعلاج مرض السرطان أخفتها بين طيات الملابس.

وأمر صبحي ربيع مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.